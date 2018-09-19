Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні

09:33, 19 вересня 2018
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Пожежна небезпека утримається до 21 вересня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / фото ДСНС
В Україні зберігається пожежна небезпека / фото ДСНС

Протягом найближчих днів у багатьох областях України очікується надзвичайна пожежна небезпека.

У Києві сьогодні буде сонячно, температура вдень до +25°

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"19-21 вересня у східних, Хмельницькій, Тернопільській, Рівненській, Закарпатській, більшості районів Житомирської, Сумської областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 19 вересня в Україні без опадів, на сході до +27°.

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