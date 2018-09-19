У Лаосі 55 осіб загинули через тропічні шторми

Сотня людей числяться зниклими безвісти.

Ілюстрація / REUTERS

З середини липня 2018 року в Лаосі 55 осіб загинули, ще 100 зникли безвісти через тропічні штормм.

Читайте також Чотири людини загинули в результаті тайфуну "Мангхут" на півдні Китаю

Тропічні шторми "Сон-Тинх" і "Бебінка" призвели до сильних злив у багатьох районах Лаосу, викликавши повені і зсуви. У результаті постраждали 113,5 тис. сімей з 2409 сіл по всій країні, передає Сіньхуа з посиланням на уряд країни.

Повені знищили понад 1700 будинків, 301 школу, 35 медичних установ, 35 доріг, 915 опор ЛЕП, 52 мости. Шторми також призвели до прориву греблі в провінції Аттапи 23 липня, у результаті якого 40 осіб загинули, ще 97 зникли безвісти.

Нагадаємо, кількість загиблих в результаті урагану "Флоренс" в США зросла до 31 людини, зокрема, у Північній Кароліні загинуло 24 особи.