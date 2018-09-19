Більше 80 людей загинули на Філіппінах через тайфун "Мангхут"

Рятувальники кажуть, що число загиблих може збільшитися.

Наслідки тайфуну на Філіппінах / REUTERS

Число загиблих в результаті удару тайфуну "Мангхут" на Філіппінах зросло до 81 особи. Ця цифра може зрости, оскільки рятувальники дісталися до місця, де стався зсув: тут зникли десятки людей.

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Тайфун, який накрив Філіппіни в минулі вихідні, накрив фермерські поля на півночі країни, зруйнував багато будинків, повідомляє philstar.com.

За попередніми даними, збиток, заподіяний тайфуном "Мангхут", оцінюється приблизно в 259 млн доларів. Це найпотужніший з 2013 року тайфун на Філіппінах.

Раніше повідомлялося про 66 загиблих.