У США звільняють людей, які потрапили в пастку після урагану "Флоренс" (відео)

Одна сім'я протягом 4 годин рятувалася від високої води, чіпляючись за дерева.

Люди рятуються від повені після урагану "Флоренс" / REUTERS

У США під час розгулу урагану "Флоренс" багато людей опинилися в пастках, намагаючись врятуватися від стихії. Зараз їм допомагають рятувальники та волонтери.

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Так, на вертольоті звільнили чоловіка і його собаку. Повінь застала їх на дорозі - спочатку американець намагався врятуватися на даху автомобіля, але згодом із собакою виліз на сусідню будівлю, де і дочекався допомоги, йдеться в сюжеті ТСН.

А волонтери допомогли родині, яка 4 години рятувалася від високої води, чіпляючись за дерева.

Нагадаємо, кількість загиблих в результаті урагану "Флоренс" в США зросла до 31 людини, зокрема, у Північній Кароліні загинуло 24 особи.