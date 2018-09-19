Шторм "Алі": в Ірландії загинула жінка (відео)
Пориви вітру перевищують 140 км/год.
Сильний вітер, викликаний штормом "Алі", у місті Кладдадафф (Ірландія) зніс зі скелі фургон, у результаті загинула 50-річна жінка.
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Через шторму понад 80 тисяч будинків у Ірландії і Північній Ірландії залишилися без електроенергії. Попередження про небезпеку також діє в Шотландії і на півночі Англії, повідомляє BBC.
Очікується, що "Алі" призведе до пошкоджень будівель, порушення руху транспорту і відключення електроенергії. У Північній Ірландії пориви вітру вже перевищують 140 км/год.
#StormAli meets man with leaf blower ... pic.twitter.com/hqJ2moVMcG— D U B L I N M A C K E R (@dublinmacker) 19 вересня 2018 р.
Нагадаємо, кількість загиблих у результаті удару тайфуну "Мангхут" на Філіппінах зросла до 81 особи.
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