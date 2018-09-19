Завтра в Україні буде сонячно, температура до +28° (відеопрогноз)
В Україні трохи потепліє.
Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 20 вересня, в Україні без опадів, на сході до +28°.
Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні
На сході без опадів, температура до +28°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +27°.
На заході України без опадів. Температура до +27°.
У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +27°. У центрі без опадів, температура до +26°.
За народним прогнозом, 20 вересня - Созонта, мученика. У народному календарі 20 вересня - Цибулевий день. Скрізь починається збирання цибулі і льону. Багато одежок на цибулинах - бути зимі холодною.
Прогноз погоди в Україні на четвер, 20 вересня
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
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Вінниця+26°... +13°
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Дніпро+28°... +13°
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Донецьк+29°... +12°
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Житомир+26°... +12°
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Запоріжжя+29°... +14°
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Івано-Франківськ+27°... +10°
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Київ+27°... +13°
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Кіровоград+28°... +12°
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Луганськ+29°... +11°
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Луцьк+27°... +11°
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Львів+25°... +10°
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Миколаїв+28°... +13°
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Одеса+28°... +12°
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Полтава+28°... +14°
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Рівне+28°... +11°
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Сімферополь+27°... +15°
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Суми+28°... +12°
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Тернопіль+26°... +11°
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Харків+28°... +13°
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Херсон+28°... +14°
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Хмельницький+27°... +12°
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Черкаси+27°... +12°
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Чернігів+28°... +12°
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