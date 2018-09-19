Завтра в Україні буде сонячно, температура до +28° (відеопрогноз)

16:30, 19 вересня 2018
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В Україні трохи потепліє.

Завтра в Україні без опадів / УНІАН
Завтра в Україні без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 20 вересня, в Україні без опадів, на сході до +28°.

Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні

На сході без опадів, температура до +28°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +27°.

На заході України без опадів. Температура до +27°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +27°. У центрі без опадів, температура до +26°.

За народним прогнозом, 20 вересня - Созонта, мученика. У народному календарі 20 вересня - Цибулевий день. Скрізь починається збирання цибулі і льону. Багато одежок на цибулинах - бути зимі холодною.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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