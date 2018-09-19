У Києві завтра без опадів, температура +26°

Завтра в столиці буде тепло.

Завтра у Києві без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 20 вересня в Києві без опадів, температура до +26°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +26°, ввечері - до +18°. Вітер західний, до 2,8 м/с.

Сонце в столиці зійде у 06:38, а зайде у 19:03.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 20 вересня, в Україні без опадів, на сході до +28°.

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