У Києві завтра без опадів, температура +26°

17:00, 19 вересня 2018
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Завтра в столиці буде тепло.

Завтра у Києві без опадів / УНІАН
Завтра у Києві без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 20 вересня в Києві без опадів, температура до +26°.

Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +26°, ввечері - до +18°. Вітер західний, до 2,8 м/с.

Сонце в столиці зійде у 06:38, а зайде у 19:03.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 20 вересня, в Україні без опадів, на сході до +28°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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