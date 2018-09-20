В Україні сьогодні буде тепло і без опадів (карта)

08:07, 20 вересня 2018
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На сході до +28°.

Сьогодні в Україні без опадів / galleryua.com, viktort
Сьогодні в Україні без опадів / galleryua.com, viktort

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 20 вересня, в Україні без опадів, на сході до +28°.

Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні

На сході без опадів, температура до +28°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +27°.

На заході України без опадів. Температура до +27°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +27°. У центрі без опадів, температура до +26°.

Прогноз на 20 вересня / УНІАН
Прогноз на 20 вересня / УНІАН

За народним прогнозом, 20 вересня - Созонта, мученика. У народному календарі 20 вересня - Цибулевий день. Скрізь починається збирання цибулі і льону. Багато одежок на цибулинах - бути зимі холодною.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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