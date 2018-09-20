У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +26°

08:30, 20 вересня 2018
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Ввечері у столиці до +18°.

Сьогодні в Києві без опадів / sunny7.ua
Сьогодні в Києві без опадів / sunny7.ua

Згідно з даними Погода УНІАН, 20 вересня в Києві без опадів, температура до +26°.

Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +26°, ввечері - до +18°. Вітер західний, до 2,8 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:38, а зайде у 19:03.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 20 вересня, в Україні без опадів, на сході до +28°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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