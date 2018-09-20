В Україні зберігається пожежна небезпека найвищого рівня

09:35, 20 вересня 2018
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Пожежна небезпека утримається протягом 20-21 вересня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua
В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

Протягом 20-21 вересня у багатьох областях України очікується надзвичайна пожежна небезпека.

У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +26°

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"20-21 вересня у східних, Хмельницькій, Тернопільській, Рівненській, Закарпатській, Вінницькій, Житомирській, Чернігівській та Сумській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у четвер, 20 вересня, в Україні без опадів, на сході до +28°.

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