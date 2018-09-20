Число жертв урагану "Флоренс" у США збільшилося до 35 осіб

На два штати за час шторму випав рекордний метр води.

Наслідки урагану "Флоренс" / REUTERS

У результаті урагану "Флоренс", який вдарив по узбережжю американських штатів Північна і Південна Кароліна, загинули 35 людей.

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Людей, яких евакуйовували через стихію, застерігають від повернення додому до ліквідації наслідків шторму, повідомляє "Радіо Свобода".

На два штати за час шторму випав рекордний метр води. Вілмінгтон із населенням у 120 тисяч жителів опинився під водою. Рятувальники евакуйовували людей і намагалися доставити продукти і воду тим, хто залишився.

Нагадаємо, з середини липня 2018 року в Лаосі 55 осіб загинули, ще 100 зникли безвісти через тропічні шторми.