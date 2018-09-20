Число жертв урагану "Флоренс" у США збільшилося до 35 осіб

10:38, 20 вересня 2018
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На два штати за час шторму випав рекордний метр води.

Наслідки урагану "Флоренс" / REUTERS
Наслідки урагану "Флоренс" / REUTERS

У результаті урагану "Флоренс", який вдарив по узбережжю американських штатів Північна і Південна Кароліна, загинули 35 людей.

У США звільняють людей, які потрапили в пастку після урагану "Флоренс" (відео)

Людей, яких евакуйовували через стихію, застерігають від повернення додому до ліквідації наслідків шторму, повідомляє "Радіо Свобода".

На два штати за час шторму випав рекордний метр води. Вілмінгтон із населенням у 120 тисяч жителів опинився під водою. Рятувальники евакуйовували людей і намагалися доставити продукти і воду тим, хто залишився.

Нагадаємо, з середини липня 2018 року в Лаосі 55 осіб загинули, ще 100 зникли безвісти через тропічні шторми.

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