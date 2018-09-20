Сильні дощі призвели до повеней і зсувів в Таїланді

11:50, 20 вересня 2018
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Двоє людей загинули.

У Таїланді дощі призвели до зсувів / twitter.com/OneChiangmai
У Таїланді дощі призвели до зсувів / twitter.com/OneChiangmai

Сильні дощі, які пройшли в північній провінції Таїланду Мехонгсоні, призвели до повеней і зсувів.

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Через розгул стихії дві людини загинули, семеро зникли безвісти. Також дощі пошкодили більше 10 будинків, повідомляє Floodlist.

У той же час в Департаменті з попередження і пом'якшення наслідків стихійних лих відзначають, що з наслідками повеней все ще стикаються п'ять провінцій, які постраждали від сильних дощів з серпня 2018 року. Очікується, що найближчими узбережжя Таїланду дістанеться тайфун "Мангхут".

Нагадаємо, кількість загиблих в результаті урагану "Флоренс" в США зросла до 31 людини, зокрема, у Північній Кароліні загинуло 24 особи.

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