Сильні дощі призвели до повеней і зсувів в Таїланді
Двоє людей загинули.
Сильні дощі, які пройшли в північній провінції Таїланду Мехонгсоні, призвели до повеней і зсувів.
У Лаосі 55 осіб загинули через тропічні шторми
Через розгул стихії дві людини загинули, семеро зникли безвісти. Також дощі пошкодили більше 10 будинків, повідомляє Floodlist.
У той же час в Департаменті з попередження і пом'якшення наслідків стихійних лих відзначають, що з наслідками повеней все ще стикаються п'ять провінцій, які постраждали від сильних дощів з серпня 2018 року. Очікується, що найближчими узбережжя Таїланду дістанеться тайфун "Мангхут".
Нагадаємо, кількість загиблих в результаті урагану "Флоренс" в США зросла до 31 людини, зокрема, у Північній Кароліні загинуло 24 особи.
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