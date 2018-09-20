Жертвами шторму "Алі" в Ірландії і Великобританії стали двоє людей (відео)
Пориви вітру досягали 140 кілометрів на годину.
У результаті шторму "Алі" у Великобританії та Ірландії загинули двоє людей.
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В Ірландії жертвою стихії стала жінка, яка перебувала у фургоні, коли раптом сильний вітер зніс авто зі скелі. У Північній Ірландії на чоловіка впало дерево, йдеться в сюжеті ТСН.
Більше двохсот тисяч будинків без світла, дерева падають на дороги і машини. В Ірландії швидкість вітру досягає 140 кілометрів на годину.
Шторм "Алі" забрав життя двох людей
Нагадаємо, сильні дощі, які пройшли в північній провінції Таїланду Мэхонгсоне, призвели до повеней і зсувів.
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