Жертвами шторму "Алі" в Ірландії і Великобританії стали двоє людей (відео)

12:55, 20 вересня 2018
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Пориви вітру досягали 140 кілометрів на годину.

Наслідки шторму "Алі" / REUTERS
Наслідки шторму "Алі" / REUTERS

У результаті шторму "Алі" у Великобританії та Ірландії загинули двоє людей.

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В Ірландії жертвою стихії стала жінка, яка перебувала у фургоні, коли раптом сильний вітер зніс авто зі скелі. У Північній Ірландії на чоловіка впало дерево, йдеться в сюжеті ТСН.

Більше двохсот тисяч будинків без світла, дерева падають на дороги і машини. В Ірландії швидкість вітру досягає 140 кілометрів на годину.

Нагадаємо, сильні дощі, які пройшли в північній провінції Таїланду Мэхонгсоне, призвели до повеней і зсувів.

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