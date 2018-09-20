Синоптик розповіла, коли в Україні похолодає

Температура повітря впаде до +14...+19 градусів.

У неділю в Україні похолодає / УНІАН

У неділю, 23 вересня, в Україні очікується суттєве похолодання.

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Тепла погода збережеться лише у східних областях, повідомляє у Facebook синоптик Наталія Діденко.

"У неділю в Україні, й не лише в Україні, похолодає. У більшості наших областей температура повітря впаде до +14...+19 градусів. Лише на сході ще побуде тепло", - пише вона.

За словами Діденко, завтра, 21 вересня, в Україні очікується тепла та сонячна погода. А от у суботу на заході вже почнеться похолодання та пройдуть дощі.

Нагадаємо, у четвер, 20 вересня, в Україні без опадів, на сході до +28°.