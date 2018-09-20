Біля берегів Мексики стався сильний землетрус

15:36, 20 вересня 2018
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Землетрус стався біля південно-західного узбережжя країни.

Біля берегів Мексики стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
Біля берегів Мексики стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У четвер, 20 вересня, біля берегів Мексики стався землетрус магнітудою 5,4.

У Китаї в результаті землетрусу потерпіли 28 людей

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 119 км на південний захід від населеного пункту Мапастепек в штаті Чіапас. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, число жертв землетрусу на острові Хоккайдо в Японії зросло до 42 осіб. Для допомоги місцевим рятувальникам уряд відправив на Хоккайдо до 40 тисяч військовослужбовців, поліцейських, оснащених спеціальною технікою.

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