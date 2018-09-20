Завтра в Україні без опадів, місцями температура до +29° (відеопрогноз)

16:30, 20 вересня 2018
35
0

Завтра в Україні очікується сонячна погода.

В Україні завтра буде тепло / фото УНІАН
В Україні завтра буде тепло / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 21 вересня в Україні без опадів, на півдні та сході до +29°.

В Україні зберігається пожежна небезпека найвищого рівня

На сході без опадів, температура до +29°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +29°.

На заході України без опадів. Температура до +28°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +27°. У центрі без опадів, температура до +28°.

За народним прогнозом, 21 вересня - Різдво Пресвятої Богородиці (Друга Пречиста). Друга Пречиста дощем поливає (у цей день в Україні зазвичай йдуть дощі). На Різдво святої Богородиці погода хороша - подальша осінь буде погожа.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві сьогодні температура до +27°, без опадів У Києві сьогодні температура до +27°, без опадів
Синоптик розповіла, коли в Україні похолодає Синоптик розповіла, коли в Україні похолодає
Сильні дощі призвели до повеней і зсувів в Таїланді Сильні дощі призвели до повеней і зсувів в Таїланді
В Україні зберігається пожежна небезпека найвищого рівня В Україні зберігається пожежна небезпека найвищого рівня
У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +26° У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +26°
В Україні сьогодні буде тепло і без опадів (карта) В Україні сьогодні буде тепло і без опадів (карта)
Завтра в Україні буде сонячно, температура до +28° (відеопрогноз) Завтра в Україні буде сонячно, температура до +28° (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
85 %
759 мм
5.4 м/с
21 %
Стрічка новин