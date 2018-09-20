Завтра в Україні без опадів, місцями температура до +29° (відеопрогноз)
Завтра в Україні очікується сонячна погода.
Згідно з даними Погода УНІАН, 21 вересня в Україні без опадів, на півдні та сході до +29°.
В Україні зберігається пожежна небезпека найвищого рівня
На сході без опадів, температура до +29°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +29°.
На заході України без опадів. Температура до +28°.
У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +27°. У центрі без опадів, температура до +28°.
За народним прогнозом, 21 вересня - Різдво Пресвятої Богородиці (Друга Пречиста). Друга Пречиста дощем поливає (у цей день в Україні зазвичай йдуть дощі). На Різдво святої Богородиці погода хороша - подальша осінь буде погожа.
Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 21 вересня
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Вінниця+26°... +14°
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Дніпро+27°... +14°
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Донецьк+29°... +12°
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Житомир+27°... +14°
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Запоріжжя+28°... +15°
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Івано-Франківськ+28°... +10°
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Київ+27°... +14°
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Кіровоград+27°... +12°
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Луганськ+28°... +11°
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Луцьк+27°... +13°
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Львів+25°... +13°
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Миколаїв+28°... +14°
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Одеса+28°... +13°
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Полтава+27°... +16°
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Рівне+28°... +13°
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Сімферополь+29°... +13°
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Суми+28°... +13°
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Тернопіль+27°... +10°
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Харків+28°... +13°
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Херсон+29°... +15°
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Хмельницький+27°... +13°
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Чернігів+27°... +13°
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Віргінія, США
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Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
Відчувається як: +22 °
Вологість: 85 %
Тиск: 759 мм
Вітер: 5.4 м/с
Ймовірність опадів: 21 %
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