В Україні сьогодні буде тепло і сонячно (карта)
На сході до +29°.
Згідно з даними Погода УНІАН, 21 вересня в Україні без опадів, на півдні та сході до +29°.
Синоптик розповіла, коли в Україні похолодає
На сході без опадів, температура до +29°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +29°.
На заході України без опадів. Температура до +28°.
У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +27°. У центрі без опадів, температура до +28°.
За народним прогнозом, 21 вересня - Різдво Пресвятої Богородиці (Друга Пречиста). Друга Пречиста дощем поливає (у цей день в Україні зазвичай йдуть дощі). На Різдво святої Богородиці погода хороша - подальша осінь буде погожа.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Вінниця+26°... +7°
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Дніпро+29°... +15°
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Донецьк+28°... +11°
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Житомир+26°... +7°
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Запоріжжя+29°... +14°
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Івано-Франківськ+19°... +4°
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Київ+28°... +7°
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Кіровоград+30°... +10°
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Луганськ+28°... +12°
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Луцьк+17°... +6°
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Львів+16°... +5°
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Миколаїв+29°... +13°
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Одеса+27°... +12°
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Полтава+28°... +11°
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Рівне+21°... +5°
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Сімферополь+31°... +16°
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Тернопіль+22°... +5°
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Харків+30°... +16°
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Херсон+31°... +15°
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Чернігів+28°... +6°
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Чернівці+26°... +7°
Віргінія, США
+ 23 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
Відчувається як: +23 °
Вологість: 77 %
Тиск: 755 мм
Вітер: 5.1 м/с
Ймовірність опадів: 23 %
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