В Україні сьогодні буде тепло і сонячно (карта)

На сході до +29°.

Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 21 вересня в Україні без опадів, на півдні та сході до +29°.

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На сході без опадів, температура до +29°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +29°.

На заході України без опадів. Температура до +28°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +27°. У центрі без опадів, температура до +28°.

Прогноз на 21 вересня / УНІАН

За народним прогнозом, 21 вересня - Різдво Пресвятої Богородиці (Друга Пречиста). Друга Пречиста дощем поливає (у цей день в Україні зазвичай йдуть дощі). На Різдво святої Богородиці погода хороша - подальша осінь буде погожа.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.