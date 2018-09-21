У Києві сьогодні температура до +27°, без опадів

У столиці сьогодні буде сонячно.

Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 21 вересня, у Києві без опадів, температура до +27°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +27°, ввечері - до +18°. Вітер західний, до 2,8 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:38, а зайде у 19:03.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 20 вересня, в Україні без опадів, на сході до +28°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.