Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні

09:32, 21 вересня 2018
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Пожежна небезпека зберігається на сході, заході та півночі України.

В Україні зберігається пожежна небезпека / фото ДСНС
В Україні зберігається пожежна небезпека / фото ДСНС

Сьогодні, 21 вересня, у багатьох областях України очікується надзвичайна пожежна небезпека.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"21 вересня у східних, Хмельницькій, Тернопільській, Рівненській, Закарпатській, Вінницькій, Житомирській, Чернігівській та Сумській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 вересня в Україні без опадів, на півдні та сході до +29°.

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