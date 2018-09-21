У результаті сходження зсуву на Філіппінах загинули вісім осіб

10:52, 21 вересня 2018
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Десятки людей зникли безвісти.

Рятувальники дістають вижив в результаті сходу зсуву людини / REUTERS
Рятувальники дістають вижив в результаті сходу зсуву людини / REUTERS

У результаті сходження зсуву, викликаного сильними дощами, на Філіппінах загинули вісім осіб, десятки зникли безвісти.

Сильні дощі призвели до повеней і зсувів в Таїланді

У провінції Себу близько 50-80 людей могли опинитися під завалами в результаті зсуву. У місті Нага дощ тривав всю ніч, що послабило ґрунт, передає Сіньхуа з посиланням на місцеву владу.

Рятувальні роботи ускладнені, оскільки ґрунт в постраждалих районах залишається нестійким. Відзначається, що близько 100 людей, що живуть біля району сходження зсуву, були евакуйовані.

Нагадаємо, у результаті шторму "Алі" у Великобританії та Ірландії загинули двоє людей.

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