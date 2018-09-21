Погода на вихідні: в Україні похолодає і пройдуть дощі (карта)

Місцями температура знизиться до +12°.

На вихідних в Україні похолодає / Фото УНІАН

На вихідних в Україні пройдуть дощі, у більшості регіонів очікується значне похолодання.

Згідно з даними Погода УНІАН, у суботу в столиці без опадів, температура повітря вночі +7°, вдень +27°. У неділю пройде дощ з грозою, +8°...+18°.

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У Львові завтра пройде дощ, вночі +5°, вдень +16°. У неділю сонячно, +9°...+17°.

У Луцьку в суботу вночі +6°, вдень +20°, пройде дощ. У неділю вночі +9°, вдень +18°, без опадів.

У Вінниці в суботу хмарно з проясненнями, температура повітря +6°...+26°. У неділю до +17°, без опадів.

Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +10°, удень +27°. У неділю +9°...+21°.

У Харкові в суботу буде сонячно, температура вночі +15°, вдень +27°. У неділю +7°...+18°, злива.

Прогноз на 22 вересня / УНІАН

Прогноз на 23 вересня / УНІАН

У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі +15°, вдень +28°. У неділю пройде дощ, температура повітря +8°...+17°.

У Сімферополі завтра буде ясно, +15°...+30°. У неділю +8°...+24°, пройде дощ.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють сонячну погоду, температура вночі +14°, вдень +26°. У неділю мінлива хмарність, температура до +24°.

У Краматорську в суботу сонячно, температура вночі +11°, вдень +29°. У неділю температура до +26°, без опадів.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями, температура вночі +12°, вдень +28°. У неділю +16°...+28°, хмарно.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу злива, температура до +19°. У неділю мінлива хмарність, вночі +2°, вдень +15°.

У Моршині на Львівщині в суботу пройде дощ, вночі - +9°, вдень +21°. У неділю сонячно, вночі +5°, вдень до +19°.

У Трускавці в суботу очікується злива, температура до +20°. У неділю температура до +19°, ясно.

У Сваляві завтра пройде дощ, +17°, у неділю хмарно, температура повітря +5° ...+12°.

У Затоці в суботу сонячно, вночі +12°, вдень +26°. У неділю без опадів, температура до +20°.

У Бердянську завтра ясно, температура до +26°, у неділю без опадів, температура повітря +9° ...+24°.

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