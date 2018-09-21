Погода на вихідні: в Україні похолодає і пройдуть дощі (карта)
Місцями температура знизиться до +12°.
На вихідних в Україні пройдуть дощі, у більшості регіонів очікується значне похолодання.
Згідно з даними Погода УНІАН, у суботу в столиці без опадів, температура повітря вночі +7°, вдень +27°. У неділю пройде дощ з грозою, +8°...+18°.
В Україні сьогодні буде тепло і сонячно (карта)
У Львові завтра пройде дощ, вночі +5°, вдень +16°. У неділю сонячно, +9°...+17°.
У Луцьку в суботу вночі +6°, вдень +20°, пройде дощ. У неділю вночі +9°, вдень +18°, без опадів.
У Вінниці в суботу хмарно з проясненнями, температура повітря +6°...+26°. У неділю до +17°, без опадів.
Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +10°, удень +27°. У неділю +9°...+21°.
У Харкові в суботу буде сонячно, температура вночі +15°, вдень +27°. У неділю +7°...+18°, злива.
У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі +15°, вдень +28°. У неділю пройде дощ, температура повітря +8°...+17°.
У Сімферополі завтра буде ясно, +15°...+30°. У неділю +8°...+24°, пройде дощ.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють сонячну погоду, температура вночі +14°, вдень +26°. У неділю мінлива хмарність, температура до +24°.
У Краматорську в суботу сонячно, температура вночі +11°, вдень +29°. У неділю температура до +26°, без опадів.
У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями, температура вночі +12°, вдень +28°. У неділю +16°...+28°, хмарно.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу злива, температура до +19°. У неділю мінлива хмарність, вночі +2°, вдень +15°.
У Моршині на Львівщині в суботу пройде дощ, вночі - +9°, вдень +21°. У неділю сонячно, вночі +5°, вдень до +19°.
У Трускавці в суботу очікується злива, температура до +20°. У неділю температура до +19°, ясно.
У Сваляві завтра пройде дощ, +17°, у неділю хмарно, температура повітря +5° ...+12°.
У Затоці в суботу сонячно, вночі +12°, вдень +26°. У неділю без опадів, температура до +20°.
У Бердянську завтра ясно, температура до +26°, у неділю без опадів, температура повітря +9° ...+24°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +7°
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Дніпро+29°... +15°
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Донецьк+28°... +11°
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Житомир+26°... +7°
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Запоріжжя+29°... +14°
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Івано-Франківськ+19°... +4°
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Київ+28°... +7°
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Кіровоград+30°... +10°
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Луганськ+28°... +12°
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Луцьк+17°... +6°
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Львів+16°... +5°
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Миколаїв+29°... +13°
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Одеса+27°... +12°
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Полтава+28°... +11°
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Рівне+21°... +5°
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Сімферополь+31°... +16°
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Суми+29°... +10°
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Тернопіль+22°... +5°
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Харків+30°... +16°
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Херсон+31°... +15°
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Хмельницький+25°... +6°
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Черкаси+29°... +7°
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Чернігів+28°... +6°
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Чернівці+26°... +7°