Бурі й заморозки: синоптик дав прогноз погоди в Україні на жовтень
Весь жовтень, не враховуючи першого тижня, буде холодним і вологим.
Вже після першого тижня жовтня українців очікує значне зниження температури і перші заморозки.
"З 1 по 9 жовтня денна температура буде близько 19-23 градусів, потім до 10 жовтня буде різке зниження температури – до 11-13 градусів вище нуля", - повідомив у коментарі "Обозревателю" синоптик Леонід Горбань.
Але в перші дні місяця також розслаблятися не варто, за словами синоптика, саме в цей період Україну накриють бурі. Сильні опади ще пройдуть 8-9 жовтня.
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"А до 14-16 числа очікується повторне зниження температури – до 7-10 градусів тепла, що буде супроводжуватися рясними опадами, і така температура буде триматися до кінця місяця, а в деякі дні температура буде знижуватися до 4-5 градусів", - прогнозує синоптик.
Горбань стверджує, що весь жовтень, не враховуючи першого тижня, буде холодним і вологим.
"Перших заморозків слід очікувати 9-10 числа, а другі прийдуть 16-17 жовтня", - зазначив він.
Що стосується приходу зими, синоптик не радить з цим поспішати. За його словами, у листопаді очікуються легкі морози з відлигами, а грудень взагалі буде дуже теплим.
"Серйозні морози на нас чекають з 3 по 15 лютого - буде 20-25 градусів морозу, також в районі 20-27 січня теж будуть морози. А до 20 січня буде навіть тепло", - сказав він.
Раніше синоптики прогнозували, що нинішня осінь буде без особливих сюрпризів, часто за температурними показниками буде нагадувати про літо, а по-зимовому суворою стане лише наприкінці листопада.
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