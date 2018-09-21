Наступний тиждень почнеться в Україні зі злив та штормового вітру

Тепла погода збережеться лише у східних областях.

Наступного тижня в Україні погіршиться погода / УНІАН

У понеділок, 24 вересня, в Україні пройдуть сильні дощі, які супроводжуватимуться вітром.

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А от похолодання почнеться вже завтра, 22 вересня, повідомляє у Facebook синоптик Наталія Діденко.

"Циклон зумовить сильні дощі на північному заході та півночі України 24 вересня. Плюс сильнющий вітер. Тому до понеділка вже підготуйте плани та гардероб", - пише вона.

За словами Діденко, на вихідних похолодає майже по всій країні. Тепла погода збережеться лише у східних областях.

Нагадаємо, 21 вересня в Україні без опадів, на півдні та сході до +29°.