Похолодання та мокрий сніг: синоптики попереджають про погіршення погоди в Україні

Мокрий сніг очікується на високогір'ї Карпат.

Найближчими днями в Україні погіршиться погода / УНІАН

Найближчими днями в Україні погіршиться погода: очікуються дощі, мокрий сніг та сильний вітер.

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Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

Так, вдень 22 вересня у західних областях, а 23-24 вересня в Україні пройдуть дощі, подекуди з грозами, очікується посилення вітру до 15-22 м/с. 22 вересня в Карпатському регіоні, 23 вересня у північній частині країни місцями сильні дощі. Також в Україні значно похолодає: вночі до 6°-12°, вдень до 12°-18°.

23-24 вересня на високогір'ї Карпат пройде дощ, місцями з мокрим снігом, температура вночі та вдень 1°-6° тепла.

На Київщині 23-24 вересня також очікується різка зміна погодних умов: пройдуть дощі (вночі 23 вересня місцями сильні дощі, грози), посилення вітру до 15-20 м/с; значне зниження температури вночі до 6°-11°, вдень до 12°-17°.

Нагадаємо, вже після першого тижня жовтня українців очікує значне зниження температури і перші заморозки.