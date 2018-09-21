Похолодання та мокрий сніг: синоптики попереджають про погіршення погоди в Україні
Мокрий сніг очікується на високогір'ї Карпат.
Найближчими днями в Україні погіршиться погода: очікуються дощі, мокрий сніг та сильний вітер.
Погода на вихідні: в Україні похолодає і пройдуть дощі (карта)
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.
Так, вдень 22 вересня у західних областях, а 23-24 вересня в Україні пройдуть дощі, подекуди з грозами, очікується посилення вітру до 15-22 м/с. 22 вересня в Карпатському регіоні, 23 вересня у північній частині країни місцями сильні дощі. Також в Україні значно похолодає: вночі до 6°-12°, вдень до 12°-18°.
23-24 вересня на високогір'ї Карпат пройде дощ, місцями з мокрим снігом, температура вночі та вдень 1°-6° тепла.
На Київщині 23-24 вересня також очікується різка зміна погодних умов: пройдуть дощі (вночі 23 вересня місцями сильні дощі, грози), посилення вітру до 15-20 м/с; значне зниження температури вночі до 6°-11°, вдень до 12°-17°.
Нагадаємо, вже після першого тижня жовтня українців очікує значне зниження температури і перші заморозки.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +7°
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Дніпро+29°... +15°
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Донецьк+28°... +11°
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Житомир+26°... +7°
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Запоріжжя+29°... +14°
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Івано-Франківськ+19°... +4°
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Київ+28°... +7°
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Кіровоград+30°... +10°
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Луганськ+28°... +12°
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Луцьк+17°... +6°
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Львів+16°... +5°
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Миколаїв+29°... +13°
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Одеса+27°... +12°
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Полтава+28°... +11°
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Рівне+21°... +5°
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Сімферополь+31°... +16°
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Суми+29°... +10°
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Тернопіль+22°... +5°
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Харків+30°... +16°
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Херсон+31°... +15°
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Хмельницький+25°... +6°
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Черкаси+29°... +7°
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Чернігів+28°... +6°
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Чернівці+26°... +7°