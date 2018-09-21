Під час раптової повені в Алжирі загинули троє людей

Місцями протягом години випало більше 50 мм опадів.

Наслідки повені в Алжирі / twitter.com/APS_DZ

Під час раптової повені, викликаної зливою, у місті Константіна на північному сході Алжиру загинули троє людей.

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Зокрема двоє людей загинули, коли їхній автомобіль з траси зніс потужний потік води, повідомляє Floodlist.

На затопленій дорозі між містами Константіна і Хамма-Бузіан з автомобілів врятували 11 людей. Через повінь довелося перекрити кілька трас. Повідомляється, що місцями протягом години випало більше 50 мм опадів.

Нагадаємо, у результаті сходження зсуву, викликаного сильними дощами, на Філіппінах загинули вісім осіб, десятки зникли безвісти.