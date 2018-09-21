Під час раптової повені в Алжирі загинули троє людей
Місцями протягом години випало більше 50 мм опадів.
Під час раптової повені, викликаної зливою, у місті Константіна на північному сході Алжиру загинули троє людей.
Жертвами шторму "Алі" в Ірландії і Великобританії стали двоє людей (відео)
Зокрема двоє людей загинули, коли їхній автомобіль з траси зніс потужний потік води, повідомляє Floodlist.
На затопленій дорозі між містами Константіна і Хамма-Бузіан з автомобілів врятували 11 людей. Через повінь довелося перекрити кілька трас. Повідомляється, що місцями протягом години випало більше 50 мм опадів.
Нагадаємо, у результаті сходження зсуву, викликаного сильними дощами, на Філіппінах загинули вісім осіб, десятки зникли безвісти.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +7°
-
Дніпро+29°... +15°
-
Донецьк+28°... +11°
-
Житомир+26°... +7°
-
Запоріжжя+29°... +14°
-
Івано-Франківськ+19°... +4°
-
Київ+28°... +7°
-
Кіровоград+30°... +10°
-
Луганськ+28°... +12°
-
Луцьк+17°... +6°
-
Львів+16°... +5°
-
Миколаїв+29°... +13°
-
Одеса+27°... +12°
-
Полтава+28°... +11°
-
Рівне+21°... +5°
-
Сімферополь+31°... +16°
-
Суми+29°... +10°
-
Тернопіль+22°... +5°
-
Харків+30°... +16°
-
Херсон+31°... +15°
-
Хмельницький+25°... +6°
-
Черкаси+29°... +7°
-
Чернігів+28°... +6°
-
Чернівці+26°... +7°
Віргінія, США
+ 23 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
Відчувається як: +23 °
Вологість: 77 %
Тиск: 755 мм
Вітер: 5.1 м/с
Ймовірність опадів: 23 %
Схід: 06:57
Захід 19:07
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин