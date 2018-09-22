Сильний вітер, дощ, місцями сніг: синоптики попередили про різке погіршення погоди в Україні

Очікуються значне зниження температури вночі до 6-12°, вдень до 12-18° та дощі.

Синоптики попереди про різке погіршення погодних умов в Україні / фото УНІАН

Синоптики попереджають про погіршення погодних умов в Україні з 23 вересня.

За даними Укргідрометцентру, сьогодні вдень у західних областях, а 23-24 вересня в Україні очікується різка зміна погодних умов: пройдуть дощі, подекуди з грозами, посилення вітру 15-22 м/с.

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Сьогодні в Карпатському регіоні, 23 вересня у північній частині країни місцями сильні дощі; по Україні очікується значне зниження температури вночі до 6-12°, вдень до 12-18°.

23-24 вересня на високогір'ї Карпат дощ, місцями з мокрим снігом, температура вночі та вдень 1-6° тепла.

На Київщині 23-24 вересня також очікується різка зміна погодних умов: пройдуть дощі (вночі 23 вересня місцями сильні дощі, грози), посилення вітру 15-20 м/с; значне зниження температури вночі до 6-11°, вдень до 12-17°.

Як повідомляв УНІАН, за данними синоптика, вже після першого тижня жовтня українців очікує значне зниження температури і перші заморозки.