Сильний вітер, дощ, місцями сніг: синоптики попередили про різке погіршення погоди в Україні
Очікуються значне зниження температури вночі до 6-12°, вдень до 12-18° та дощі.
Синоптики попереджають про погіршення погодних умов в Україні з 23 вересня.
За даними Укргідрометцентру, сьогодні вдень у західних областях, а 23-24 вересня в Україні очікується різка зміна погодних умов: пройдуть дощі, подекуди з грозами, посилення вітру 15-22 м/с.
Наступний тиждень почнеться в Україні зі злив та штормового вітру
Сьогодні в Карпатському регіоні, 23 вересня у північній частині країни місцями сильні дощі; по Україні очікується значне зниження температури вночі до 6-12°, вдень до 12-18°.
23-24 вересня на високогір'ї Карпат дощ, місцями з мокрим снігом, температура вночі та вдень 1-6° тепла.
На Київщині 23-24 вересня також очікується різка зміна погодних умов: пройдуть дощі (вночі 23 вересня місцями сильні дощі, грози), посилення вітру 15-20 м/с; значне зниження температури вночі до 6-11°, вдень до 12-17°.
Як повідомляв УНІАН, за данними синоптика, вже після першого тижня жовтня українців очікує значне зниження температури і перші заморозки.
Погода в Україні
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Вінниця+18°... +10°
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Дніпро+17°... +8°
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Донецьк+28°... +6°
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Житомир+18°... +11°
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Запоріжжя+18°... +9°
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Івано-Франківськ+20°... +9°
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Київ+17°... +10°
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Кіровоград+19°... +10°
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Луганськ+29°... +6°
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Луцьк+18°... +10°
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Львів+17°... +11°
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Миколаїв+21°... +11°
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Одеса+21°... +10°
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Полтава+17°... +9°
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Рівне+18°... +10°
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Сімферополь+26°... +12°
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Суми+16°... +6°
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Тернопіль+18°... +10°
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Харків+16°... +6°
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Херсон+20°... +10°
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Хмельницький+17°... +11°
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Черкаси+18°... +8°
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Чернігів+18°... +8°
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Чернівці+20°... +12°