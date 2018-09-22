Завтра в Україні настане похолодання і литимуть дощі (карта)
У центральних областях України, а також на півдні, півночі та сході в неділю литимуть дощі, при цьому на сході та півдні прогнозуються грози.
Погода в Україні у неділю, 23 вересня, буде дощовою у більшості областей. При цьому майже на всій території країни, окрім східних регіонів, очікується похолодання.
Про це свідчить інформація на сайті Укргідрометцентру.
Так, хмарна з проясненнями погода очікується тільки в деяких областях Західної України: на Закарпатті, Львівщині, Івано-Франківщині, Буковині, та Тернопільщині. В інших областях заходу прогнозуються дощі. При цьому в усіх населених пунктах цього регіону очікується похолодання до +16+18 градусів.
У центральних областях України, а також на півдні, півночі та сході в неділю литимуть дощі, при цьому на сході та півдні прогнозуються грози.
Щодо температури повітря, то вона стане прохолоднішою у центральних та північних регіонах. Так, очікується +15+18 градусів.
Водночас на сході та півдні України буде ще досить тепло. Денна температура повтря становитиме від +20 до +28 градусів.
Наступний тиждень почнеться в Україні зі злив та штормового вітру
Прогноз погоди на неділю, 23 вересня, у містах України:
Ужгород – +16…+18
Львів – +16…+18
Івано-Франківськ – +16…+18
Тернопіль – +16…+18
Чернівці – +17…+19
Хмельницький – +17…+19
Луцьк – +16…+18
Рівне – +16…+18
Житомир – +16…+18
Вінниця – +17…+19
Одеса – +20…+22
Миколаїв – +19…+21
Херсон – +19…+21
Сімферополь – +20…+22
Кропивницький – +16…+18
Черкаси – +16…+18
Чернігів – +16…+18
Суми – +15…+17
Полтава – +16…+18
Дніпро – +18…+20
Запоріжжя – +22…+24
Донецьк – +22…+24
Луганськ – +26…+28
Харків – +21…+23
Київ – +15…+17
Погода в Україні
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Вінниця+18°... +10°
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Дніпро+17°... +8°
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Донецьк+28°... +6°
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Житомир+18°... +11°
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Запоріжжя+18°... +9°
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Івано-Франківськ+20°... +9°
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Київ+17°... +10°
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Кіровоград+19°... +10°
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Луганськ+29°... +6°
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Луцьк+18°... +10°
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Львів+17°... +11°
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Миколаїв+21°... +11°
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Одеса+21°... +10°
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Полтава+17°... +9°
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Рівне+18°... +10°
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Сімферополь+26°... +12°
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Суми+16°... +6°
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Тернопіль+18°... +10°
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Харків+16°... +6°
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Херсон+20°... +10°
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Хмельницький+17°... +11°
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Черкаси+18°... +8°
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Чернігів+18°... +8°
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Чернівці+20°... +12°