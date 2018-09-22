Завтра в Україні настане похолодання і литимуть дощі (карта)

У центральних областях України, а також на півдні, півночі та сході в неділю литимуть дощі, при цьому на сході та півдні прогнозуються грози.

Прогноз погоди на 23 вересня / фото УНІАН

Погода в Україні у неділю, 23 вересня, буде дощовою у більшості областей. При цьому майже на всій території країни, окрім східних регіонів, очікується похолодання.

Про це свідчить інформація на сайті Укргідрометцентру.

Так, хмарна з проясненнями погода очікується тільки в деяких областях Західної України: на Закарпатті, Львівщині, Івано-Франківщині, Буковині, та Тернопільщині. В інших областях заходу прогнозуються дощі. При цьому в усіх населених пунктах цього регіону очікується похолодання до +16+18 градусів.

У центральних областях України, а також на півдні, півночі та сході в неділю литимуть дощі, при цьому на сході та півдні прогнозуються грози.

Щодо температури повітря, то вона стане прохолоднішою у центральних та північних регіонах. Так, очікується +15+18 градусів.

Водночас на сході та півдні України буде ще досить тепло. Денна температура повтря становитиме від +20 до +28 градусів.

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Прогноз погоди на неділю, 23 вересня, у містах України:

Ужгород – +16…+18

Львів – +16…+18

Івано-Франківськ – +16…+18

Тернопіль – +16…+18

Чернівці – +17…+19

Хмельницький – +17…+19

Луцьк – +16…+18

Рівне – +16…+18

Житомир – +16…+18

Вінниця – +17…+19

Одеса – +20…+22

Миколаїв – +19…+21

Херсон – +19…+21

Сімферополь – +20…+22

Кропивницький – +16…+18

Черкаси – +16…+18

Чернігів – +16…+18

Суми – +15…+17

Полтава – +16…+18

Дніпро – +18…+20

Запоріжжя – +22…+24

Донецьк – +22…+24

Луганськ – +26…+28

Харків – +21…+23

Київ – +15…+17