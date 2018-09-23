У понеділок Україну накриють зливи зі шквальним вітром

14:19, 23 вересня 2018
546
0

У західних областях слід очікувати поривів вітру у 25-28 м/с.

В Україні оголошено штормове попередження / Facebook
В Україні оголошено штормове попередження / Facebook

24 вересня по всій території України очікуються вітер та дощі.

Як повідомляється у попередженні Укргідрометцентру, 24 вересня вночі на Правобережжі, вдень в Україні слід чекати поривів вітру 15-20 м/с, у західних областях - 25-28 м/с.

Наступний тиждень почнеться в Україні зі злив та штормового вітру

Вночі у західній частині, вдень по всій Україні, крім південного сходу - місцями сильні дощі.

Як повідомляв УНІАН, вже після першого тижня жовтня українців очікує значне зниження температури і перші заморозки.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Погода на 25 вересня: усю Україну накриють дощі (відеопрогноз) Погода на 25 вересня: усю Україну накриють дощі (відеопрогноз)
Після сильних дощів в Україні почнуться заморозки Після сильних дощів в Україні почнуться заморозки
Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі, у п'ятницю очікується потепління (карта) Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі, у п'ятницю очікується потепління (карта)
Негода на Львівщині: розтрощені зупинки, повалені дерева та відключення електроенергії (фото, відео) Негода на Львівщині: розтрощені зупинки, повалені дерева та відключення електроенергії (фото, відео)
Здивує теплом: синоптики дали несподіваний прогноз на жовтень Здивує теплом: синоптики дали несподіваний прогноз на жовтень
В Україні оголосили штормове попередження В Україні оголосили штормове попередження
У Києві сьогодні пройде дощ, температура до +15° У Києві сьогодні пройде дощ, температура до +15°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 17 °
Хмарно, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
96 %
760 мм
5.4 м/с
82 %
Стрічка новин