У понеділок Україну накриють зливи зі шквальним вітром

У західних областях слід очікувати поривів вітру у 25-28 м/с.

В Україні оголошено штормове попередження / Facebook

24 вересня по всій території України очікуються вітер та дощі.

Як повідомляється у попередженні Укргідрометцентру, 24 вересня вночі на Правобережжі, вдень в Україні слід чекати поривів вітру 15-20 м/с, у західних областях - 25-28 м/с.

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Вночі у західній частині, вдень по всій Україні, крім південного сходу - місцями сильні дощі.

Як повідомляв УНІАН, вже після першого тижня жовтня українців очікує значне зниження температури і перші заморозки.