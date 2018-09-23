В Баку сталося виверження другого за величиною в світі грязьового вулкану (відео)

17:01, 23 вересня 2018
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Висота полум'я досягає 200-300 м, крім цього довкола вулкану спостерігаються тріщини грунту глибиною до 40 м.

На території Гарадагського району Баку cьогодні зранку о було зареєстровано виверження другого за величиною в світі грязьового вулкану Отман Боздаг.

Про повідомляє Міністерство екології та природних ресурсів Азербайджану, зазначає «112 Україна».

За інформацією відомства, виверження почалося в 08:53 ранку неділі. Через годину 09:59 було зареєстровано друге виверження, яке триває й досі. Висота полум'я досягає 200-300 м. Крім цього, в даному районі спостерігаються тріщини грунту глибиною до 40 м.

На острові Манама у Папуа-Новій Гвінеї почалось виверження вулкану

Директор Державного природного заповідника групи грязьових вулканів Джейхун Пашаєв заявив, що на вулкані Отман Боздаг сталась ерозія ґрунту.

Отман Боздаг, розташований за 60 км від Баку між селищами Сангачал і Гобустан, востаннє «прокидався» 6 лютого 2017 року після 50-річної сплячки (попереднє виверження було зареєстровано в 1965 році).

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