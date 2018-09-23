В Баку сталося виверження другого за величиною в світі грязьового вулкану (відео)

Висота полум'я досягає 200-300 м, крім цього довкола вулкану спостерігаються тріщини грунту глибиною до 40 м.

На території Гарадагського району Баку cьогодні зранку о було зареєстровано виверження другого за величиною в світі грязьового вулкану Отман Боздаг.

Про повідомляє Міністерство екології та природних ресурсів Азербайджану, зазначає «112 Україна».

За інформацією відомства, виверження почалося в 08:53 ранку неділі. Через годину 09:59 було зареєстровано друге виверження, яке триває й досі. Висота полум'я досягає 200-300 м. Крім цього, в даному районі спостерігаються тріщини грунту глибиною до 40 м.

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Директор Державного природного заповідника групи грязьових вулканів Джейхун Пашаєв заявив, що на вулкані Отман Боздаг сталась ерозія ґрунту.

Отман Боздаг, розташований за 60 км від Баку між селищами Сангачал і Гобустан, востаннє «прокидався» 6 лютого 2017 року після 50-річної сплячки (попереднє виверження було зареєстровано в 1965 році).