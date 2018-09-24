Штормовий вітер знеструмив 140 тисяч будинків у Чехії
На території Чехії було оголошено екстрене попередження, яке буде діяти до 06:00 понеділка, 24 вересня.
У Чехії 140 тисяч будинків були знеструмлені через сильний штормовий вітер.
Про це повідомила представник національної компанії-розподільника електроенергії "Чеські енергетичні підприємства" Соня Голінгерова, пише РБК з посиланням на Zpravy.
За її словами, аварії сталися на понад 120 високовольтних і сотнях низьковольтних ліній. Вона додала, що найбільш складна ситуація спостерігається в місті Раковнік, який знаходиться в 50 км від Праги. Голінгерова розповіла, що там через падіння дерев і сильний вітер впало шість високовольтних веж. Вона додала, що деякі з них впали на кабелі і порвали їх.
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Як зазначається, збої в подачі електрики відбувалися в кількох регіонах країни. Так, 20 тис. домогосподарств залишилися без світла в регіоні Південна Богемія. Там було зафіксовано 15 збоїв на високовольтних лініях передач.
За даними Чеського гідрометеорологічного інституту, пориви вітру можуть досягати від 72 км/год до 90 км/год, що відповідає сильного шторму. У горах вони можуть досягти швидкості 126 км/год, що еквівалентно по силі торнадо. Метеорологи попередили, що через сильний вітер дерева можуть впасти, він може зривати дахи будинків.
На території Чехії було оголошено екстрене попередження, яке буде діяти до 06:00 понеділка, 24 вересня (07:00 за київським часом).
#Fabienne Stodůlky právě teď pic.twitter.com/Cq8TCKxCda— Mirka Gašparová (@MGasparka) September 23, 2018
Як повідомляє Info.Cz в деяких частинах країни вітер ламав дерева. Також через шторм були зафіксовані збої в роботі залізниці у зв'язку з небезпекою падіння дерев на залізничне полотно. В Празі через сильні дощі затримувалися трамваї внаслідок затоплення рейок.
Раніше УНІАН повідомляв, що в понеділок, 24 вересня по всій території України очікуються вітер і дощі.
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