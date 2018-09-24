В Україні сьогодні буде прохолодно, місцями пройдуть дощі (карта)

Найтепліше буде на півдні країни.

В Україні сьогодні дощитиме / Фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 24 вересня, в Україні пройдуть дощі, температура до +23°.

На сході без опадів, температура до +21°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +24°.

На заході України пройдуть дощі. Температура до +23°.

У північних областях зливи. Температура до +17°. У центрі також очікуються опади, температура до +23°.

Прогноз на 24 вересня / УНІАН

За народним прогнозом, 24 вересня - преподобної Феодори. На Феодору літо закінчується, осінь починається. Осіння Феодора поділ підтягує (від болота), а зимова (12 січня) хусткою обличчя закриває (від холоду). Феодора - замочи хвіст (мокро, дощ).

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