У Києві сьогодні пройде дощ, температура до +15°

08:30, 24 вересня 2018
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У столиці сьогодні очікується сильний вітер.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, 24 вересня в Києві без опадів, температура до +15°.

В Україні сьогодні буде прохолодно, місцями пройдуть дощі (карта)

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +15°, ввечері - до +10°. Вітер південний і південно-західний, до 7,9 м/сек.

Сонце в столиці зійшло у 06:41, а зайде у 19:59.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 24 вересня, в Україні пройдуть дощі, температура до +23°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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