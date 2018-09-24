У Києві сьогодні пройде дощ, температура до +15°

У столиці сьогодні очікується сильний вітер.

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Згідно з даними Погода УНІАН, 24 вересня в Києві без опадів, температура до +15°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +15°, ввечері - до +10°. Вітер південний і південно-західний, до 7,9 м/сек.

Сонце в столиці зійшло у 06:41, а зайде у 19:59.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 24 вересня, в Україні пройдуть дощі, температура до +23°.

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