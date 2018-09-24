У Києві сьогодні пройде дощ, температура до +15°
У столиці сьогодні очікується сильний вітер.
Згідно з даними Погода УНІАН, 24 вересня в Києві без опадів, температура до +15°.
В Україні сьогодні буде прохолодно, місцями пройдуть дощі (карта)
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +15°, ввечері - до +10°. Вітер південний і південно-західний, до 7,9 м/сек.
Сонце в столиці зійшло у 06:41, а зайде у 19:59.
Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 24 вересня, в Україні пройдуть дощі, температура до +23°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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