В Україні оголосили штормове попередження

09:31, 24 вересня 2018
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Місцями пориви вітру сягатимуть 25-28 м/с.

По всій Україні очікується сильний вітер / УНІАН
По всій Україні очікується сильний вітер / УНІАН

Сьогодні, 24 вересня, по всій Україні очікується погіршення погодних умов, оголошено штормове попередження.

В Україні сьогодні буде прохолодно, місцями пройдуть дощі (карта)

Місцями пройдуть сильні дощі. Про це попереджає Український гідрометцентр.

"Вдень 24 вересня в Україні пориви вітру 15-20 м/с, у західних областях 25-28 м/с; у країні, крім південного сходу, місцями сильні дощі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Чехії 140 тисяч будинків були знеструмлені через сильний штормовий вітер. На території країни було оголошено екстрене попередження.

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