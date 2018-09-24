Здивує теплом: синоптики дали несподіваний прогноз на жовтень (відео)

У жовтні в Україні запанує справжнє бабине літо з великою кількістю сонячних днів.

Не весь жовтень буде теплим, вже з 15 по 20 число прогнозується зниження температури / flickr.com/photos/sofh

За довгостроковими прогнозами європейських синоптиків, погода у жовтні 2018 року здивує теплом. Другий місяць осені починається з рекордних +25ºС. В країні запанує справжнє бабине літо з великою кількістю сонячних днів. Хоча, ранковий холод, нагадає про прихід осені.

Про це повідомляє "Метеопрог".

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Приємна і сонячна погода сприятиме відпочинку на свіжому повітрі і риболовлі. А ось грибників жовтень-2018 розчарує. У зв'язку з невеликою кількістю опадів восени, на велику кількість грибів у лісах розраховувати не варто.

Не весь жовтень буде теплим, вже з 15 по 20 число прогнозується зниження температури повітря до +10 С і нижче. Можливі опади дощу з мокрим снігом. В останніх числах місяця не виключені такі явища як сильний вітер і бурі.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок Україну накриють зливи зі шквальним вітром.