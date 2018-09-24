Здивує теплом: синоптики дали несподіваний прогноз на жовтень (відео)

09:46, 24 вересня 2018
3783
0

У жовтні в Україні запанує справжнє бабине літо з великою кількістю сонячних днів.

Не весь жовтень буде теплим, вже з 15 по 20 число прогнозується зниження температури / flickr.com/photos/sofh
Не весь жовтень буде теплим, вже з 15 по 20 число прогнозується зниження температури / flickr.com/photos/sofh

За довгостроковими прогнозами європейських синоптиків, погода у жовтні 2018 року здивує теплом. Другий місяць осені починається з рекордних +25ºС. В країні запанує справжнє бабине літо з великою кількістю сонячних днів. Хоча, ранковий холод, нагадає про прихід осені.

Про це повідомляє "Метеопрог".

В Україні оголосили штормове попередження

Приємна і сонячна погода сприятиме відпочинку на свіжому повітрі і риболовлі. А ось грибників жовтень-2018 розчарує. У зв'язку з невеликою кількістю опадів восени, на велику кількість грибів у лісах розраховувати не варто.

Не весь жовтень буде теплим, вже з 15 по 20 число прогнозується зниження температури повітря до +10 С і нижче. Можливі опади дощу з мокрим снігом. В останніх числах місяця не виключені такі явища як сильний вітер і бурі.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок Україну накриють зливи зі шквальним вітром.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
В Україні вирує негода: більше 200 населених пунктів залишилися без електроенергії В Україні вирує негода: більше 200 населених пунктів залишилися без електроенергії
В Україні сьогодні пройдуть дощі, у всіх регіонах буде прохолодно (карта) В Україні сьогодні пройдуть дощі, у всіх регіонах буде прохолодно (карта)
Погода на 25 вересня: усю Україну накриють дощі (відеопрогноз) Погода на 25 вересня: усю Україну накриють дощі (відеопрогноз)
Після сильних дощів в Україні почнуться заморозки (відео) Після сильних дощів в Україні почнуться заморозки (відео)
Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі, у п'ятницю очікується потепління (карта) Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі, у п'ятницю очікується потепління (карта)
Північ Індії постраждала від потужного повені Північ Індії постраждала від потужного повені
В Україні оголосили штормове попередження В Україні оголосили штормове попередження

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 18 °
Хмарно, невеликий дощ
Погода Стерлінг
96 %
761 мм
2.7 м/с
52 %
Стрічка новин