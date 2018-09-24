Північ Індії постраждала від потужного повені

10:54, 24 вересня 2018
26
0

Повінь була викликана проливними дощами.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Штат Хімачал-Прадеш на півночі Індії постраждав від потужної повені, викликаної проливними дощами.

У результаті сходження зсуву на Філіппінах загинули вісім осіб

25 осіб не можуть вибратися з міста Куллу. Місцева влада обіцялаи надіслати за ними вертоліт і евакуювати всіх людей, що опинилися у біді, повідомляє Euronews.

Кожного року в Індії жертвами повеней і зсувів під час сезону мусонних дощів стають десятки людей.

Нагадаємо, під час раптової повені, викликаної зливою, у місті Константіна на північному сході Алжиру загинули троє людей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
В Україні вирує негода: більше 200 населених пунктів залишилися без електроенергії В Україні вирує негода: більше 200 населених пунктів залишилися без електроенергії
У Києві сьогодні пройде дощ, температура до +11° У Києві сьогодні пройде дощ, температура до +11°
В Україні сьогодні пройдуть дощі, у всіх регіонах буде прохолодно (карта) В Україні сьогодні пройдуть дощі, у всіх регіонах буде прохолодно (карта)
Затоплені вулиці, річки та водоспади: Одеса пережила потужну зливу (фото, відео) Затоплені вулиці, річки та водоспади: Одеса пережила потужну зливу (фото, відео)
Погода на 25 вересня: усю Україну накриють дощі (відеопрогноз) Погода на 25 вересня: усю Україну накриють дощі (відеопрогноз)
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках України через дощі Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках України через дощі
Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі, у п'ятницю очікується потепління (карта) Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі, у п'ятницю очікується потепління (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 18 °
Хмарно, невеликий дощ
Погода Стерлінг
96 %
760 мм
2.7 м/с
52 %
Стрічка новин