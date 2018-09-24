Північ Індії постраждала від потужного повені

Повінь була викликана проливними дощами.

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Штат Хімачал-Прадеш на півночі Індії постраждав від потужної повені, викликаної проливними дощами.

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25 осіб не можуть вибратися з міста Куллу. Місцева влада обіцялаи надіслати за ними вертоліт і евакуювати всіх людей, що опинилися у біді, повідомляє Euronews.

Кожного року в Індії жертвами повеней і зсувів під час сезону мусонних дощів стають десятки людей.

Нагадаємо, під час раптової повені, викликаної зливою, у місті Константіна на північному сході Алжиру загинули троє людей.