Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі, у п'ятницю очікується потепління (карта)

Першу половину тижня Україну заливатимуть дощі.

Цього тижня в Україні пройдуть дощі/ Фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні пройдуть дощі, у п'ятницю очікується потепління, а на вихідних знову похолодає.

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У понеділок в Україні місцями пройдуть дощі. На півдні до +28°, в інших регіонах до +12°...+21°.

Прогноз на 24 вересня / УНІАН

У вівторок, 25 вересня, в Україні очікуються опади, у всіх регіонах похолодає. На сході до +18°.

Прогноз на 25 вересня / УНІАН

У середу, 26 вересня, без опадів. Найбільш тепла погода на півдні - до +17°. В інших регіонах до +15°.

Прогноз на 26 вересня / УНІАН

У четвер в Україні хмарно з проясненнями. Вночі по країні +4°...+8°, вдень на заході до +21°.

Прогноз на 27 вересня / УНІАН

У п'ятницю буде сонячно, в усіх областях потепліє. На заході до +24°, в інших регіонах до +23°.

Прогноз на 28 вересня / УНІАН

29 і 30 вересня в Україні місцями пройдуть дощі, очікується похолодання. У суботу вночі найпрохолодніше буде на заході - до +2°, на решті території +4°...+11°. Вдень температура по країні +12°...+23°. У неділю вночі на заході до 0°, вдень в Україні від +18° до +21°.

Прогноз на 29 вересня / УНІАН

Прогноз на 30 вересня / УНІАН

Народний прогноз

24 вересня - преподобної Феодори. І бабине літо не завжди до Федори дотягне. На Феодори будь літо закінчується, осінь починається. Осіння Феодора поділ підтягує (від болота) зимова (12 січня) хусткою обличчя закриває (від холоду). Феодора - замочи хвіст (мокро, дощ). 25 вересня - день Артемона. Існувало повір'я, що змії з цього дня переходять з полів у ліси і йдуть під землю.

26 вересня - Корнилія священномученика. Після Корнилія корінь в землі не росте, мерзне. Якщо сьогодні грач відлітає - сніг піде.

27 вересня - Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. Третя зустріч осені. Гуси свійські тримають дзьоби в пір'ї - перед заморозками. Сире літо, а тепла осінь - довгою буде зима. Бабине літо непогідне - осінь суха. 28 вересня - день Микити Гусятника. Гусак лапу підіймає - до холоднечі, на одній нозі стоїть - до морозу, полощеться у воді - до тепла, ніс під крило ховає - до ранньої зими.

29 вересня - Євфімії, мучениці. Якщо верба рано вранці покривається інеєм - значить, зима буде лютою, морозною. Теж саме пророкує і пізній листопад. 30 вересня - Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії. Вранці цього дня всім жінкам слід добре виплакатися, щоб легше стало на душі не тільки собі, але і всім близьким.

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