Негода на Львівщині: розтрощені зупинки, повалені дерева та відключення електроенергії (фото, відео)
Без світла залишилися майже 180 населених пунктів.
Через негоду 24 вересня у Львівській області 179 населених пунктів залишилися без електроенергії. У Львові сильний вітер трощив зупинки та повалив дерева.
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Про це у Facebook повідомив депутат львівської міської ради Ігор Зінкевич.
Так, на зупинці в Рясне 1 вітер зніс конструкції, а на вулиці Луганській відірвався боковий захист та впало дерево.
Зінкевич також повідомив, що внаслідок негоди знеструмлено 67 ліній електропередач, без світла залишились 179 населених пунктів повністю та 60 частково у всіх районах області.
Нагадаємо, 24 вересня по всій Україні очікується погіршення погодних умов, оголошено штормове попередження.
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Негода на Львівщині: розтрощені зупинки, повалені дерева та відключення електроенергії (фото, відео)
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