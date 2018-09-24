Після сильних дощів в Україні почнуться заморозки (відео)
Температура на поверхні ґрунту знизиться до 0-5°.
На зміну дощам уже 26 вересня майже по всій Україні прийдуть заморозки.
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Температура на поверхні ґрунту знизиться до 0-5°. Про це попереджає Український гідрометцентр.
"Вночі 26 вересня в більшості областей України, 27 вересня в центральних, східних та південних областях очікуються заморозки на поверхні грунту 0-5°; у Карпатах 25-26 вересня заморозки у повітрі 0-3°", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 24 вересня по всій Україні очікується погіршення погодних умов, оголошено штормове попередження. Синоптики попереджають про сильний вітер та дощі.
Синоптики анонсують перші заморозки
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