Після сильних дощів в Україні почнуться заморозки (відео)

14:00, 24 вересня 2018
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Температура на поверхні ґрунту знизиться до 0-5°.

До України йдуть заморозки / moldova24.net
До України йдуть заморозки / moldova24.net

На зміну дощам уже 26 вересня майже по всій Україні прийдуть заморозки. 

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Температура на поверхні ґрунту знизиться до 0-5°. Про це попереджає Український гідрометцентр.

"Вночі 26 вересня в більшості областей України, 27 вересня в центральних, східних та південних областях очікуються заморозки на поверхні грунту 0-5°; у Карпатах 25-26 вересня заморозки у повітрі 0-3°", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 24 вересня по всій Україні очікується погіршення погодних умов, оголошено штормове попередження. Синоптики попереджають про сильний вітер та дощі.

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