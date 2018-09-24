Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках України через дощі

15:10, 24 вересня 2018
51
0

Негативних наслідків не очікується.

На річках очкується підвищення рівнів води / УНІАН
На річках очкується підвищення рівнів води / УНІАН

Сьогодні, 24 вересня, на річках України через дощі очікується підвищення рівнів води.

В Україні сьогодні буде прохолодно, місцями пройдуть дощі (карта)

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"24 вересня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2-0,8 м над рiвнями на 08:00 21 вересня (без негативних наслідків)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 24 вересня по всій Україні очікується погіршення погодних умов, оголошено штормове попередження.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
В Україні вирує негода: більше 200 населених пунктів залишилися без електроенергії В Україні вирує негода: більше 200 населених пунктів залишилися без електроенергії
У Києві сьогодні пройде дощ, температура до +11° У Києві сьогодні пройде дощ, температура до +11°
В Україні сьогодні пройдуть дощі, у всіх регіонах буде прохолодно (карта) В Україні сьогодні пройдуть дощі, у всіх регіонах буде прохолодно (карта)
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках України через дощі Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках України через дощі
Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі, у п'ятницю очікується потепління (карта) Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі, у п'ятницю очікується потепління (карта)
Північ Індії постраждала від потужного повені Північ Індії постраждала від потужного повені
В Україні оголосили штормове попередження В Україні оголосили штормове попередження

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 18 °
Хмарно, невеликий дощ
Погода Стерлінг
96 %
760 мм
2.7 м/с
52 %
Стрічка новин