Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках України через дощі

Негативних наслідків не очікується.

На річках очкується підвищення рівнів води / УНІАН

Сьогодні, 24 вересня, на річках України через дощі очікується підвищення рівнів води.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"24 вересня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2-0,8 м над рiвнями на 08:00 21 вересня (без негативних наслідків)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 24 вересня по всій Україні очікується погіршення погодних умов, оголошено штормове попередження.