Погода на 25 вересня: усю Україну накриють дощі (відеопрогноз)
Завтра в Україні буде холодно.
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 25 вересня, в Україні пройдуть дощі, на півдні до +18°.
Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі, у п'ятому ятницю очікується потепління (карта)
На сході пройдуть дощі, температура до +15°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +18°.
На заході України практично без опадів. Температура до +13°.
У північних областях місцями пройдуть дощі. Температура до +14°. У центрі також очікуються опади, температура до +13°.
За народним прогнозом, 25 вересня - день Артемона. Існувало повір'я, що змії з цього дня переходять з полів у ліси і йдуть під землю.
Прогноз погоди в Україні на вівторок, 25 вересня
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
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Вінниця+11°... +4°
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Дніпро+13°... +5°
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Донецьк+17°... +4°
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Житомир+11°... +3°
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Запоріжжя+15°... +5°
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Івано-Франківськ+12°... +2°
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Київ+12°... +3°
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Кіровоград+11°... +3°
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Луганськ+16°... +6°
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Луцьк+11°... +2°
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Львів+10°... +1°
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Миколаїв+14°... +6°
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Одеса+15°... +4°
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Полтава+12°... +4°
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Рівне+11°... +1°
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Сімферополь+19°... +5°
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Суми+11°... +3°
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Тернопіль+10°... +2°
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Харків+13°... +4°
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