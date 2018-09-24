У Києві завтра похолодає, пройде дощ

17:00, 24 вересня 2018
173
0

У столиці завтра температура до +11°.

У Києві завтра пройде дощ / Фото УНІАН
У Києві завтра пройде дощ / Фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 25 вересня в Києві пройде дощ, температура до +11°.

Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі, у п'ятницю очікується потепління (карта)

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +11°, ввечері +8°. Вітер мінливий, до 7,0 м/с.

Сонце в столиці зійде у 06:46, а зайде у 18:52.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 25 вересня, в Україні пройдуть дощі, на півдні до +18°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
В Україні вирує негода: більше 200 населених пунктів залишилися без електроенергії В Україні вирує негода: більше 200 населених пунктів залишилися без електроенергії
Затоплені вулиці, річки та водоспади: Одеса пережила потужну зливу (фото, відео) Затоплені вулиці, річки та водоспади: Одеса пережила потужну зливу (фото, відео)
Прощавай, літо: в Україні випав перший сніг (фото) Прощавай, літо: в Україні випав перший сніг (фото)
Погода на 25 вересня: усю Україну накриють дощі (відеопрогноз) Погода на 25 вересня: усю Україну накриють дощі (відеопрогноз)
Негода на Львівщині: розтрощені зупинки, повалені дерева та відключення електроенергії (фото, відео) Негода на Львівщині: розтрощені зупинки, повалені дерева та відключення електроенергії (фото, відео)
Здивує теплом: синоптики дали несподіваний прогноз на жовтень (відео) Здивує теплом: синоптики дали несподіваний прогноз на жовтень (відео)
В Україні оголосили штормове попередження В Україні оголосили штормове попередження

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 18 °
Хмарно, невеликий дощ
Погода Стерлінг
96 %
760 мм
2.7 м/с
52 %
Стрічка новин