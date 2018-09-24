Прощавай, літо: в Україні випав перший сніг (фото)

Перший сніг зафіксовано на горі Піп Іван.

Снігом засипало гору Піп Іван / фото Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Поки на переважній частині України дощить, на горі Піп Іван на Івано-Франківщині вже випав перший сніг.

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Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.

«Станом на 18:15 24.09.2018 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, невеликий сніг, вітер південно-західний 8-9 м/с. Температура повітря 0°С», – йдеться в повідомленні.

Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні пройдуть дощі, у п'ятницю очікується потепління, а на вихідних знову похолодає.

У вівторок, 25 вересня, в Україні очікуються опади, у всіх регіонах похолодає. На сході до +18°.