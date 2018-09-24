Затоплені вулиці, річки та водоспади: Одеса пережила потужну зливу (фото, відео)

Крім води з неба, погода подарувала одеситам ще й сильний вітер, який ламав гілки дерев, а ті, у свою чергу, обривали дроти.

У понеділок, 24 вересня, на Одесу обрушилася негода: потужний дощ затопив вулиці і створив "гірські річки" в Аркадії, а сильний вітер повалив дерева.

Як пише Думская, через затоплення вулиць по них був ускладнений проїзд транспорту. Злива відразу ж затопила найбільш вразливі до дощу вулиці - Балківську, Приморську, Французький бульвар, Польський узвіз.

В результаті потопу утворилися великі затори в місті. На Митній площі зливові стоки вирвали люки каналізації.

Відео: Думская Нет

На пляжі Аркадії хлинув великий потік води з нагірної частини міста – брудна вода стікала по алеях і сходах прямісінько в море.

Відео: Думская Нет

Крім води з неба, погода подарувала одеситам ще й сильний вітер, який ламав гілки дерев, а ті, у свою чергу, обривали дроти. Так, на розі Успенської і Маразліївської вулиць дерево впало на дроти зовнішнього освітлення.

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Також гілки, які зірвало сильним вітром, пошкодили припарковані автомобілі, і контактні мережі міського транспорту.

Як розповіли Думской в КП «Одесміськелектротранс», найсильніше стихія вдарила по тролейбусам. При цьому трамваї, традиційно більш залежні від ударів негоди, продовжували працювати. Лише на нетривалий час через підтоплення полотна припинялася робота кількох маршрутів.

Відео: Это случилось в Одессе

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 6 вересня в Барселоні (Іспанія) пройшов сильний дощ, який перетворив вулиці міста на річки. Жителі міста прокидалися від спалахів блискавок і гуркоту грому. Вранці через затоплення виникли проблеми з транспортом