Затоплені вулиці, річки та водоспади: Одеса пережила потужну зливу (фото, відео)
Крім води з неба, погода подарувала одеситам ще й сильний вітер, який ламав гілки дерев, а ті, у свою чергу, обривали дроти.
У понеділок, 24 вересня, на Одесу обрушилася негода: потужний дощ затопив вулиці і створив "гірські річки" в Аркадії, а сильний вітер повалив дерева.
Як пише Думская, через затоплення вулиць по них був ускладнений проїзд транспорту. Злива відразу ж затопила найбільш вразливі до дощу вулиці - Балківську, Приморську, Французький бульвар, Польський узвіз.
В результаті потопу утворилися великі затори в місті. На Митній площі зливові стоки вирвали люки каналізації.
На пляжі Аркадії хлинув великий потік води з нагірної частини міста – брудна вода стікала по алеях і сходах прямісінько в море.
Крім води з неба, погода подарувала одеситам ще й сильний вітер, який ламав гілки дерев, а ті, у свою чергу, обривали дроти. Так, на розі Успенської і Маразліївської вулиць дерево впало на дроти зовнішнього освітлення.
Сильна злива перетворила міст у Кам'янці-Подільському на водоспад (відео)
Також гілки, які зірвало сильним вітром, пошкодили припарковані автомобілі, і контактні мережі міського транспорту.
Як розповіли Думской в КП «Одесміськелектротранс», найсильніше стихія вдарила по тролейбусам. При цьому трамваї, традиційно більш залежні від ударів негоди, продовжували працювати. Лише на нетривалий час через підтоплення полотна припинялася робота кількох маршрутів.
Як повідомляв УНІАН, в ніч на 6 вересня в Барселоні (Іспанія) пройшов сильний дощ, який перетворив вулиці міста на річки. Жителі міста прокидалися від спалахів блискавок і гуркоту грому. Вранці через затоплення виникли проблеми з транспортом
Погода в Україні
-
Вінниця+11°... +4°
-
Дніпро+13°... +5°
-
Донецьк+17°... +4°
-
Житомир+11°... +3°
-
Запоріжжя+15°... +5°
-
Івано-Франківськ+12°... +2°
-
Київ+12°... +3°
-
Кіровоград+11°... +3°
-
Луганськ+16°... +6°
-
Луцьк+11°... +2°
-
Львів+10°... +1°
-
Миколаїв+14°... +6°
-
Одеса+15°... +4°
-
Полтава+12°... +4°
-
Рівне+11°... +1°
-
Сімферополь+19°... +5°
-
Суми+11°... +3°
-
Тернопіль+10°... +2°
-
Харків+13°... +4°
-
Херсон+15°... +5°
-
Хмельницький+10°... +3°
-
Черкаси+13°... +2°
-
Чернігів+12°... +3°
-
Чернівці+12°... +5°