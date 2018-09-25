В Україні сьогодні пройдуть дощі, у всіх регіонах буде прохолодно (карта)

На півдні температура до +18°.

Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 25 вересня, в Україні пройдуть дощі, на півдні до +18°.

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На сході пройдуть дощі, температура до +15°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +18°.

На заході України практично без опадів. Температура до +13°.

У північних областях місцями пройдуть дощі. Температура до +14°. У центрі також очікуються опади, температура до +13°.

Прогноз на 25 вересня / УНІАН

За народним прогнозом, 25 вересня - день Артемона. Існувало повір'я, що змії з цього дня переходять з полів у ліси і йдуть під землю.

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