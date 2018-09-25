У Києві сьогодні пройде дощ, температура до +11°
У столиці сьогодні похолодає.
Згідно з даними Погода УНІАН, 25 вересня в Києві пройде дощ, температура до +11°.
Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі, у п'ятницю очікується потепління (карта)
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +11°, ввечері +8°. Вітер мінливий, до 7,0 м/с.
Сонце в столиці зійшло у 06:46, а зайде у 18:52.
Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 25 вересня, в Україні пройдуть дощі, на півдні до +18°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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