У Києві сьогодні пройде дощ, температура до +11°

08:30, 25 вересня 2018
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У столиці сьогодні похолодає.

У Києві сьогодні пройде дощ / УНІАН
У Києві сьогодні пройде дощ / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 25 вересня в Києві пройде дощ, температура до +11°.

Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі, у п'ятницю очікується потепління (карта)

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +11°, ввечері +8°. Вітер мінливий, до 7,0 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:46, а зайде у 18:52.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 25 вересня, в Україні пройдуть дощі, на півдні до +18°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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