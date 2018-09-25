У Києві сьогодні пройде дощ, температура до +11°

У столиці сьогодні похолодає.

У Києві сьогодні пройде дощ / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 25 вересня в Києві пройде дощ, температура до +11°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +11°, ввечері +8°. Вітер мінливий, до 7,0 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:46, а зайде у 18:52.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 25 вересня, в Україні пройдуть дощі, на півдні до +18°.

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