В Україні вирує негода: більше 200 населених пунктів залишилися без електроенергії
На Житомирщині без світла залишилися жителі 91 населеного пукнту.
У ніч на 25 вересня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 205 населених пунктів.
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Знеструмлення сталося у семи областях України. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Так, у Житомирській області без світла залишився 91 н.п., Київській – 54 н.п., Волинській – 23 н.п., Рівненській – 21 н.п., Одеській – 12 н.п., Сумській – 2 н.п. та Кіровоградській – 2 н.п. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, на зміну дощам уже 26 вересня майже по всій Україні прийдуть заморозки. Температура на поверхні ґрунту знизиться до 0-5°.
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