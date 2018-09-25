В Індії 22 людини загинули через сильні дощі

Зливи призвели до підйому рівня води в річках на півночі країни.

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В індійських штатах Пенджаб, Харьяна і Хімачал-Прадеш 22 людини загинули через сильні дощів.

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Зливи призвели до підйому рівня води у річках, від чого сильно постраждало автомобільний і залізничний рух, а також авіасполучення, передає Сіньхуа.

У штатах Пенджаб і Хар'яна 15-20 відсотків бавовни, рису та інших сільськогосподарських культур зазнали удару стихії.

Нагадаємо, під час раптової повені, викликаною зливою, у місті Кнстантіна на північному сході Алжиру загинули троє людей.