В Індії 22 людини загинули через сильні дощі
Зливи призвели до підйому рівня води в річках на півночі країни.
В індійських штатах Пенджаб, Харьяна і Хімачал-Прадеш 22 людини загинули через сильні дощів.
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Зливи призвели до підйому рівня води у річках, від чого сильно постраждало автомобільний і залізничний рух, а також авіасполучення, передає Сіньхуа.
У штатах Пенджаб і Хар'яна 15-20 відсотків бавовни, рису та інших сільськогосподарських культур зазнали удару стихії.
На півночі Індії бурхливий потік води потопив великий пасажирський автобус
Нагадаємо, під час раптової повені, викликаною зливою, у місті Кнстантіна на північному сході Алжиру загинули троє людей.
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