Буревій на західній Україні повалив дерева (фото)

У Рівненській області дерево впало на житловий будинок.

Наслідки негоди в Україні / ДСНС

У понеділок, 24 вересня, у західних областях України, внаслідок сильних дощів та посилення шквалистого вітру, зафіксовані численні випадки повалення дерев.

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Так, на Рівненщині дерева впали у Рівненському, Дубенському, Сарненському та Корецькому районах. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

У смт. Клевань дерево впало на приватний житловий будинок та заблокувало вхід, де перебували малолітні діти. На місці події працювали рятувальники четвертої державної пожежно-рятувальної частини, які за допомогою спеціальних інструментів розчистили вхід.

У Луцьку Волинської області на вулиці Степана Бандери, рятувальники демонтували елементи балконної рами на четвертому поверсі, що була пошкоджена вітром і могла впасти у будь-яку мить.

На Львівщині рятувальники здійснили три виїзди на порізку чотирьох дерев, що впали на проїжджу частину доріг на території с. Демня Сколівського району, с. Бабино Самбірського району, а також с. Нежухів Стрийського району.

Сильний вітер повалив дерева / ДСНС

На західній Україні пройшов буревій / ДСНС

Нагадаємо, у ніч на 25 вересня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 205 населених пунктів.