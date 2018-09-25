Буревій на західній Україні повалив дерева (фото)
У Рівненській області дерево впало на житловий будинок.
У понеділок, 24 вересня, у західних областях України, внаслідок сильних дощів та посилення шквалистого вітру, зафіксовані численні випадки повалення дерев.
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Так, на Рівненщині дерева впали у Рівненському, Дубенському, Сарненському та Корецькому районах. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
У смт. Клевань дерево впало на приватний житловий будинок та заблокувало вхід, де перебували малолітні діти. На місці події працювали рятувальники четвертої державної пожежно-рятувальної частини, які за допомогою спеціальних інструментів розчистили вхід.
У Луцьку Волинської області на вулиці Степана Бандери, рятувальники демонтували елементи балконної рами на четвертому поверсі, що була пошкоджена вітром і могла впасти у будь-яку мить.
На Львівщині рятувальники здійснили три виїзди на порізку чотирьох дерев, що впали на проїжджу частину доріг на території с. Демня Сколівського району, с. Бабино Самбірського району, а також с. Нежухів Стрийського району.
Нагадаємо, у ніч на 25 вересня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 205 населених пунктів.
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