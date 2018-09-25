Синоптики попереджають про похолодання та заморозки в Україні

Сьогодні в Україні очікується сильний вітер.

До України йдуть заморозки / tvc.ru

Найближчими днями в Україні похолодає, у багатьох областях очікуються заморозки до 0-5°.

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25 вересня в Україні пориви вітру 15-20 м/с, повідомляє Український гідрометцентр.

"Вночі 26 вересня в більшості областей України, 27 вересня в центральних, східних та південних областях очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-5°; у Карпатах 25-26 вересня заморозки у повітрі 0-3°", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у понеділок, 24 вересня, у західних областях України внаслідок сильних дощів та посилення шквалистого вітру були повалені дерева.