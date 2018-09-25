Синоптик розповіла, коли в Україні потепліє
У п'ятницю до України повернеться сонячна погода.
У п'ятницю, 28 вересня, в Україні очікується потепління.
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Температура підвищиться до +20 градусів, повідомляє у Facebook синоптик Наталія Діденко.
За її словами, завтра в Україні буде сухо, а найближчої ночі місцями очікуються заморозки. Переважно на ґрунті, а в Карпатах і у повітрі.
"З найближчої перспективи найприємнішою буде п'ятниця: сонце та +20 градусів. Аж не віриться, бо в суботу знову стане холодно", - пише Діденко.
Нагадаємо, У понеділок, 24 вересня, у західних областях України внаслідок сильних дощів та посилення шквалистого вітру були повалені дерева.
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