Синоптик розповіла, коли в Україні потепліє

У п'ятницю до України повернеться сонячна погода.

У п'ятницю в Україні потепліє / УНІАН

У п'ятницю, 28 вересня, в Україні очікується потепління.

Читайте також В Україні вирує негода: більше 200 населених пунктів залишилися без електроенергії

Температура підвищиться до +20 градусів, повідомляє у Facebook синоптик Наталія Діденко.

За її словами, завтра в Україні буде сухо, а найближчої ночі місцями очікуються заморозки. Переважно на ґрунті, а в Карпатах і у повітрі.

"З найближчої перспективи найприємнішою буде п'ятниця: сонце та +20 градусів. Аж не віриться, бо в суботу знову стане холодно", - пише Діденко.

Нагадаємо, У понеділок, 24 вересня, у західних областях України внаслідок сильних дощів та посилення шквалистого вітру були повалені дерева.