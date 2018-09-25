Синоптик розповіла, коли в Україні потепліє

14:15, 25 вересня 2018
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У п'ятницю до України повернеться сонячна погода.

У п'ятницю в Україні потепліє / УНІАН
У п'ятницю в Україні потепліє / УНІАН

У п'ятницю, 28 вересня, в Україні очікується потепління.

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Температура підвищиться до +20 градусів, повідомляє у Facebook синоптик Наталія Діденко.

За її словами, завтра в Україні буде сухо, а найближчої ночі місцями очікуються заморозки. Переважно на ґрунті, а в Карпатах і у повітрі.

"З найближчої перспективи найприємнішою буде п'ятниця: сонце та +20 градусів. Аж не віриться, бо в суботу знову стане холодно", - пише Діденко.

Нагадаємо, У понеділок, 24 вересня, у західних областях України внаслідок сильних дощів та посилення шквалистого вітру були повалені дерева.

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